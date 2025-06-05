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Маск репостнул в X видео о вечеринке Эпстина в 1992 году, где был Трамп

Маск репостнул в X видео о вечеринке Эпстина в 1992 году, где был Трамп

На фоне обострившегося конфликта с президентом США Дональдом Трампом, миллиардер Илон Маск разместил в своей социальной сети X* репост видеосюжета телеканала MSNBC, в котором Трамп запечатлён на вечеринке финансиста Джеффри Эпстина в 1992 году.

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