Маск репостнул в X видео о вечеринке Эпстина в 1992 году, где был Трамп

На фоне обострившегося конфликта с президентом США Дональдом Трампом, миллиардер Илон Маск разместил в своей социальной сети X* репост видеосюжета телеканала MSNBC, в котором Трамп запечатлён на вечеринке финансиста Джеффри Эпстина в 1992 году.