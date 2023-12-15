В СПбГУ раскрыли личность создателя виртуального двойника Путина

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 декабря, ФедералПресс. В ходе большой ежегодной прямой линии Владимира Путина, которая состоялась накануне, президенту поступил вопрос от человека, который с помощью искусственного интеллекта превратился в двойника главы государства.
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