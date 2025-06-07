TechRadar: браузер Google Chrome стал работать на 10% быстрее

Google объявила о достижении рекордной скорости браузера Chrome в тесте Speedometer 3.0. Приложение демонстрирует значительное увеличение производительности по сравнению с августом 2024 года, сообщает TechRadar.
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