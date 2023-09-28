Два медицинских центра в Кузбассе получили новое оборудование

Обследование и лечение пациентов будет проходить быстрее и эффективнее.Еще в два медицинских центра Кузбасса поступило новое оборудование – об это сообщает пресс-служба администрация правительства Кузбасса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии