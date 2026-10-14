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Аргументы и Факты

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Боец ВСУ три месяца лежал в лесу с перебитыми ногами, ожидая эвакуации

Боец ВСУ три месяца лежал в лесу с перебитыми ногами, ожидая эвакуации

Украинский военнослужащий Виктор Волошенюк, сдавшийся в плен российским военным, рассказал РИА Новости, что три месяца не мог дождаться эвакуации с ранением ноги на славянско-краматорском направлении.

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