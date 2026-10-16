«Просроченный» украинский президент снова угрожает. «Просроченный» украинский президент Владимир Зеленский снова угрожает ударами по России: после переговоров в Великобритании украинский лидер заявил о снятии ограничений на атаки по российским НПЗ.
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