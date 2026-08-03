На Соколовском водохранилище в Ростовской области полицейские и рыбоохрана спасли более тысячи раков

В ходе оперативно-профилактического мероприятия «Экология» сотрудники отдела № 6 УЭБиПК ГУ МВД России по Ростовской области совместно с инспекцией рыбоохраны провели масштабный рейд в акватории Соколовского водохранилища.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии