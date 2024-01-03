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Царьград

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РИАН: В праздники активизируются мошенники в интернете – шлют фишинговые письма

РИАН: В праздники активизируются мошенники в интернете – шлют фишинговые письма

Основная цель мошенников – воровство логинов, паролей и информации о финансах пользователей.В праздники активизируются мошенники в интернете – шлют фишинговые письма, основная цель которых – воровство логинов, паролей и информации о финансах.

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