Всемирная история Эти слова принадлежат всемирно известному первому канцлеру Германии Отто фон Бисмарку.
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Самоуспокаиваться этим мнением нельзя: в движении - жизнь, в недвижности - смерть.
Вениамин,у нас всё ж социальное государство,много льготных категорий,пенсией обеспечивают даже тех кто не работал, школы,больницы бесплатны.На богатых и средних и бедных и при СССР были.Только супербогатые своё добро напоказ не выставляли,не кичились своим богатством как это сейчас делают.
И так сильно чиновники бюджет не дербанили.При этом деньги на пенсии,на строительство школ,больниц ,дорог имеются,значит не всё воруется,остаётся на всё про всё.
прав был Бисмарк ...русским можно привить лживые ценности и они победят сами себя. Лживые ценности для нас -капитализм, в том виде как он есть.
Хоть один, из всей толпы глупеньких немцев, имеется в виду Бисмарк, понял что Германия ничего не получит... в случае войны с Россией... Но потерпит грандиозное поражение... Немцы... Козероги, на шахматной доске... белая ладья, т.е. духовитый генерал. А русские... Водолеи, белая королева... т.е. самая сильная фигура... аристократичная дама... В Гейропке, немцы, самые крутые, а в мире, мы, самые крутые и круче нас только Эверест. Третья аристократичная фигура, это белый король... это евреи, они под знаком Рыбы... Знак бездушный и ни в чём не знает меры...
"Могущество России может быть подорвано только отделением от неё Украины…" Словам Бисмарка вторит премьер Англии - Лиз Трасс:
Вообще мне кажется - ДРУЖИТЬ С ГЕРМАНИЕЙ надо! Она друг - так друг, враг - так враг! Конечно - после её поведения во время Великой Отечественной войны нам это будет нелегко...Но я, как историк по образованию, заметил - если Германия нам друг - в Европе спокойно, а уж если мы враги - всю Европу раздолбаем с обеих сторон! Кому это выгодно - очевидно АНГЛОСАКСАМ !!! Вот они вечно и науськивают нас друг на друга - в ХХ веке у них это дважды получилось! Как немцы не поймут, что настоящий враг не мы, а КАК РАЗ англосаксы - к тому же оккупирующие их ДО СИХ ПОР !!!
Ну не повезло ей с нынешним канцлером - но это, как говорила моя мать: "Пустяк по сравнению с Мировой революцией", иными словами - с ИСТОРИЧЕСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ это - мгновение!
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