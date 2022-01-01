Оператор Белтелеком с нового года увеличил стоимость услуг

Белтелеком увеличил стоимость своих услуг, сообщила 1 января БелТА. «С 1 января 2022 года повышаются тарифы на услуги доступа в интернет в среднем на 4% в пределах, установленных регулятором в соответствии с законодательством», — сообщил Белтелеком.