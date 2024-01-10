Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Британцы и хохлы утверждают, то в России восстанавливают СМЕРШ

Британцы и хохлы утверждают, то в России восстанавливают СМЕРШ

Британская разведка заявляет, что в России идет процесс воссоздания СМЕРШа. Согласно заявлению, "в России идет восстановление структуры, которая была создана при Сталине в годы Великой Отечественной Войны".

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Комментарии
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Severyanin
Давно надо было возродить. Только СМЕРШ не будет ходить в военной форме с нашивками. &quot;СМЕРШ&quot; - это контрразведка. Которая должна выявлять и предателей среди чиновников всех мастей.
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2 час.
СА
Сергей Андросов
И что? Теперь хохлам в Россию путь заказан. Недавно в Шереметьево из ста чубатых только десять пропустили в Россию, остальных в зад вернули. Интернет помнит всё!🤣 А то охамели совсем, в сети зайдешь, а там хохлы говном кидаются, а при кипеже в Россию прутся как потерпевшие.
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2 час.
МГ
Малик Гумеров
&quot;Британцы и хохлы утверждают, то в России восстанавливают СМЕРШ&quot; - Боятся суки   что  всю их креатуру -  диверсантов = ставленников во власти , олигархат , либерастию , власовщину  , прозападную элитку ,... и пр. шваль  ждет возмездие - зачистка = САНАЦИЯ  И СТРАНЫ  и ОБЩЕСТВА !    Останутся без своих холуев-диверсантов  внутри страны !
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2 час.

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