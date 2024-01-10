Британцы и хохлы утверждают, то в России восстанавливают СМЕРШ

Severyanin Давно надо было возродить. Только СМЕРШ не будет ходить в военной форме с нашивками. "СМЕРШ" - это контрразведка. Которая должна выявлять и предателей среди чиновников всех мастей.

СА Сергей Андросов И что? Теперь хохлам в Россию путь заказан. Недавно в Шереметьево из ста чубатых только десять пропустили в Россию, остальных в зад вернули. Интернет помнит всё!🤣 А то охамели совсем, в сети зайдешь, а там хохлы говном кидаются, а при кипеже в Россию прутся как потерпевшие.