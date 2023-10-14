Ferrari начинает принимать платежи в криптовалюте в США

Итальянский производитель роскошных автомобилей Ferrari начал принимать платежи в криптовалюте на территории США и вскоре расширит свою программу на Европу в ответ на требования молодых инвесторов, которые накопили богатство с помощью криптовалют.
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