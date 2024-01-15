Водитель автобуса отказывает челябинцам в оплате проезда картой

ЧЕЛЯБИНСК, 15 января, ФедералПресс. В Челябинске пассажирам автобуса № 30, который курсирует между ЖК «Квартал у озера» в микрорайоне Чурилово и железнодорожным вокзалом, отказали в оплате проезда транспортной и банковской картами.
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