Водитель автобуса отказывает челябинцам в оплате проезда картой

ЧЕЛЯБИНСК, 15 января, ФедералПресс. В Челябинске пассажирам автобуса № 30, который курсирует между ЖК «Квартал у озера» в микрорайоне Чурилово и железнодорожным вокзалом, отказали в оплате проезда транспортной и банковской картами.