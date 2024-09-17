Врач, обвиняемая во взятках, в суде рассказала о моральном давлении

Людмила Балашова: «На руку мне никто не давил» Текст, фото: Антонина Кябелева 17 сентября в Петрозаводском городском суде на заседании по уголовному делу врача-диетолога республиканской больницы Людмилы Балашовой планировалась допросить подсудимую.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии