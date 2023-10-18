Николай Азаров: Скончался Сергей Сивохо, шоумен и «пропагандист» мирного решения конфликта: Какие силы мешали ему?

Скончался Сергея Сивохо, шоумен. Он был одним из немногих, если не единственным из когорты «95 Квартала», кто понимал: украинский конфликт надо решать мирным путем Он пытался изо всех своих сил, но ему не дали Сергей очень точно описал, почему киевский режим так противился и противится сесть за стол переговоров: «…это нужно тем людям, которые хотят, чтобы война не заканчивалась.