Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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«РАТИБОР» ИЗ ЧВК «ВАГНЕР» СТОЛКНУЛСЯ С ХЕЙТОМ В СЕТИ ПОСЛЕ ВСТУПЛЕНИЯ В «АХМАТ»

«РАТИБОР» ИЗ ЧВК «ВАГНЕР» СТОЛКНУЛСЯ С ХЕЙТОМ В СЕТИ ПОСЛЕ ВСТУПЛЕНИЯ В «АХМАТ»

АВТОР ЕЛЕНА МИРОНОВА Александр Кузнецов с позывным «Ратибор» и ещё три тысячи бойцов ЧВК «Вагнер» возвращаются на СВО.

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Комментарии
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НП
Наталья Павлова
Не вижу никакого негатива в том, что Ратибор теперь в &quot;Ахмате&quot;. Какая разница, где он будет воевать, если воевать он будет за Россию? Да и название своему подразделению он дал вполне &quot;оркестровое&quot; и, по сути своей, очень верное. Камертон служит для настройки музыкальных инструментов, а подразделение Ратибора будет задавать нужный настрой воинам.
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20 час.
Кошмар
Тем более, что половина бойцов спецназа «Ахмат» - этнические русские...   https://www.mk.ru/politics/2023/11/07/komandir-akhmata-raskryl-nacionalnyy-sostav-boycov-otryada.html
Командир "Ахмата" раскрыл национальный состав бойцов отряда
mk
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19 час.
Евгения Баринова
Распрей нет. Просто кому - то   ооочень хочется, чтобы распри были. ЭТО НАШИ ВРАГИ! И ненужно эту лапшу принимать на уши.
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16 час.

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