«РАТИБОР» ИЗ ЧВК «ВАГНЕР» СТОЛКНУЛСЯ С ХЕЙТОМ В СЕТИ ПОСЛЕ ВСТУПЛЕНИЯ В «АХМАТ»

НП

Наталья Павлова

Не вижу никакого негатива в том, что Ратибор теперь в "Ахмате". Какая разница, где он будет воевать, если воевать он будет за Россию? Да и название своему подразделению он дал вполне "оркестровое" и, по сути своей, очень верное. Камертон служит для настройки музыкальных инструментов, а подразделение Ратибора будет задавать нужный настрой воинам.