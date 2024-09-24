Haitian Bridge Alliance подало в суд на Трампа за выпады против гаитян

Некоммерческая организация Haitian Bridge Alliance, представляющая интересы мигрантов с Гаити в США, обратилась в суд из-за слов бывшего президента, кандидата в главы государства от республиканцев Дональда Трампа о действиях гаитянских нелегалов в Огайо, передает The Hill.