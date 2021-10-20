Пропорции счастья

17 701 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда Мацура (Юрова)
    Про душу человека знаете? Может быть что-то слышали. А то, что эта самая душа в человеке меняет свои качества слышал...Откуда взялся Дом...
  • ВЛАДИМИР КВАЛЬВОЛКОВ
    Писал, очевидно, знаток из обученных по болонской системе и аглицким переводным программам?!Что потерял мир, ...
  • ира
    спасибо, надо попробовать приготовить по вашему рецептуКакие ингредиенты...

Католическая церковь, политики и навязанные стереотипы: Саркастичные иллюстрации на злобу дня

Католическая церковь, политики и навязанные стереотипы: Саркастичные иллюстрации на злобу дня

Жизнь – странная штука и чем проще к ней относишься, тем благосклоннее она к тебе. По крайней мере, именно так считает Герхард Хадерер (Gerhard Haderer) – человек, прославившийся на весь мир своими колкими иллюстрациями на злободневные темы.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх