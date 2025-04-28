Алаудинов: большинство участвовавших в операции «Поток» бойцов проходят лечение

Большинство военных, которые участвовали в операции «Поток» в Курской области, находятся на лечении. Из-за длительного нахождения в газовой трубе у них возникли проблемы со здоровьем, заявил ТАСС замначальника Главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов.