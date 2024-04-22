Министр здравоохранения рассказал, как идет ремонт в трех ФАПах Карелии

Все они находятся в Медвежьегорском районе. Фельдшерско-акушерские пункты в поселках Челмужи, Сосновка, Шалговаара в Карелии ремонтируют по программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение».
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