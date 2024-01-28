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В Москве 28 января ожидается облачная погода и до -5 градусов

В Москве 28 января ожидается облачная погода и до -5 градусов

Экс-депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион назвала Львов, расположенный на западе страны, городом диверсантов, высказав свою обеспокоенность тем, что на его территории существует множество людей, выбирающих русский язык для общения.

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