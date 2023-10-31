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Рецепт пирога с вареной сгущенкой

Рецепт пирога с вареной сгущенкой

Предлагаю вам рецепт изумительного пирога с вареной сгущенкой. Готовить его не сложно, а в итоге - вкуснейшая выпечка к чаю! Пирог я сделала в виде кекса-кольца, можно его выпекать в обычной круглой или квадратной форме.

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