Рецепт пирога с вареной сгущенкой

Предлагаю вам рецепт изумительного пирога с вареной сгущенкой. Готовить его не сложно, а в итоге - вкуснейшая выпечка к чаю! Пирог я сделала в виде кекса-кольца, можно его выпекать в обычной круглой или квадратной форме.
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