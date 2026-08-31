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Крым на пороге осадного положения как в Отечественную войну

Крым на пороге осадного положения как в Отечественную войну

Крым переживает системное давление: перебои с энергией, рост цен, атаки на инфраструктуру. Политолог Вадим Авва объясняет, почему тактика врага — истощение, а не точечные удары, и что это значит для всей страны.

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