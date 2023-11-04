Участник СВО стал кандидатом в паралимпийскую сборную Новосибирской области

В Новосибирской области мужчинам, вернувшимся с СВО, помогают устроиться на гражданке - вернуться к прежней работе или найти новую, а также заняться полезной деятельностью в то время, пока полноценно трудиться не получается из-за ранений и травм.
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