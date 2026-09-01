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МЕДИА ТОК

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Ферапонтовскую школу ждёт первый в её истории капитальный ремонт

Ферапонтовскую школу ждёт первый в её истории капитальный ремонт

О предстоящем обновлении учреждения заявил губернатор Вологодской области во время торжественного мероприятия в честь Дня знаний.

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