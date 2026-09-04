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Царьград

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Суд рассмотрит иск к Анне Седоковой о трех квартирах в "Сердце столицы"

Суд рассмотрит иск к Анне Седоковой о трех квартирах в "Сердце столицы"

Останкинский суд Москвы начал рассмотрение иска семьи Яниса Тиммы к певице Анне Седоковой. Родные баскетболиста утверждают, что в браке с Янисом она могла приобрести три квартиры в комплексе "Сердце столицы".

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