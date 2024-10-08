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В Кемерове ищут работу люди, выгуливающие квадроберов

В Кемерове ищут работу люди, выгуливающие квадроберов

Оплата за час работы такого человека может обойтись до полутора тысяч рублей.На популярном сайте появились объявления о предоставлении услуги по выгулу квадроберов в Кемерове.

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