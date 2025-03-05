Лукашенко и Путин обсудят сделку США и Украины по редкоземельным металлам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко планирует обсудить с российским лидером Владимиром Путиным возможные последствия сделки между США и Украиной, касающейся редкоземельных металлов, которая может выйти за рамки экономических отношений и вызвать обеспокоенность России.
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