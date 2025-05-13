Александр Лазарев: Зеленский снова планирует сорвать переговоры в Стамбуле

Зеленский считает, что встреча с российской переговорной группой ниже его достоинства? Каково истинное намерение США в контексте украинского кризиса: желание помощи или стремление избежать проблем? Как новые соглашения по ресурсам США могут повлиять на восприятие конфликта в Украине? Лавров и Ушаков отправятся в Стамбул от России.