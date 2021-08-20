Нет денег на алименты? Либо работай, либо перестань врать!

ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫБизнес и финансыНет денег на алименты? Либо работай, либо перестань врать! С особой брезгливостью отношусь к алиментщикам, у которых «нет денег на алименты» и висит долг.Вернуться к статье164НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЯЯнаНе разводись, если нет денег. Детям хуже от этого не будет.ДенисА лучше учиться на чужих ошибках и не жениться.))) ”Осторожно, модерн 2“. Бульдозер завидует Очкарито, говорит — ”Везёт Очкарито ему жена жрать готовит, у него секс каждый день“. А потом показывают как Очкарито живёт на самом деле, жена даёт ему тарелку с кусками холодной слипшейся лапши, а сама заваливается смотреть телек. Потрахаться никак, предки подглядывают.))) https://www.youtube.com/watch?v=SZaEfJtyc4QЯЯнаНадо уметь управлять тем, что имеешь..ДенисБабой?Валентин ПоляковВместо этого следует решить проблему радикально: отменить алименты!Владимир Соколовочередная дура, под видом мужчины, пишет, что мужчина должен содержать ее и только ее ребенка, думать только о ее ребенке и о ней самой. так же мужчина должен платить и кается, что она развалила семью.ДенисЯ тоже заметил, текст бабский, а если писал и мужик, то какой-нить конченый чмошник и лох.ДенисНепонятно как в алиментах может появиться долг. Баба с ребёнком это не банк где капают проценты.))) Он хоть и не платил, но и взаймы у бабы никаких КОНКРЕТНЫХ денег не брал, не наличных, не виртуальных, ни других ценностей ВААПЩЕ.))) В алиментах это понятие неуместно, когда бабки есть, тогда и платит, и не со всех доходов, а только с одного конкретного, все остальные никого не касаются.Элина МорозоваПри чем тут баба? Он ребенку должен.ДенисРебёнок несовершеннолетний, поэтому бабки получает и распоряжается ими именно мамаша.Скиф ТуранМой знакомый, платил алименты и после совершеннолетия, дочки, чтобы та, могла закончить вуз. Дочка выросла и заявила, ты платил маме, теперь плати мне. Вот такая забавная история. Бабам, после развода, часто, ребёнок нужен только чтобы, самой любимой, паразитировать за счёт бывшего. Поэтому мужики и бегают от алиментов, чтобы не содержать наглую тётю.ЯЯнаДети не стихийное бедствие. Надо было предохраняться, чтобы не оказаться в такой ситуации.Владимир Соколовкак можно предохраниться от бабской глупости?)))вчера всё было нормально ,а сегодня она посмотрела передачу и решила, что ей муж не нужен))она и без него прекрасно проживет))ЯЯнаПредохраняться от зачатияВладимир Соколовэт чего))не рожать бабе совсем?ЯЯнаНа усмотрение двоихКомментировать
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