Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Денис
    Не знаю какие ещё проблемы спихивают на женщин, но мы говорим о конкретной проблеме, другими проблемами вы засоряете ...Женщины против ДН...
  • Любовь Малова
    Я не имею привычки никого троллить,я просто пытаюсь донести до Вас проблему с точки зрения женщины. Я считаю: любишь...Женщины против ДН...
  • Денис
    Люба, зачем вы повторяете? Вы троллите меня? ))) Я вам подробно всё разжевал. Да, снимаю с себя всю ответственность, ...Женщины против ДН...

Нет денег на алименты? Либо работай, либо перестань врать!

Нет денег на алименты? Либо работай, либо перестань врать!

С особой брезгливостью отношусь к алиментщикам, у которых «нет денег на алименты» и висит долг.

Вернуться к статье
164
Обсудить
Яна
Не разводись, если нет денег. Детям хуже от этого не будет.
Денис
А лучше учиться на чужих ошибках и не жениться.))) ”Осторожно, модерн 2“. Бульдозер завидует Очкарито, говорит — ”Везёт Очкарито ему жена жрать готовит, у него секс каждый день“. А потом показывают как Очкарито живёт на самом деле, жена даёт ему тарелку с кусками холодной слипшейся лапши, а сама заваливается смотреть телек. Потрахаться никак, предки подглядывают.))) https://www.youtube.com/watch?v=SZaEfJtyc4Q
Яна
Надо уметь управлять тем, что имеешь..
Денис
Бабой?
Валентин Поляков
Вместо этого следует решить проблему радикально: отменить алименты!
Владимир Соколов
очередная дура, под видом мужчины, пишет, что мужчина должен содержать ее и только ее ребенка, думать только о ее ребенке и о ней самой. так же мужчина должен платить и кается, что она развалила семью.
Денис
Я тоже заметил, текст бабский, а если писал и мужик, то какой-нить конченый чмошник и лох.
Денис
Непонятно как в алиментах может появиться долг. Баба с ребёнком это не банк где капают проценты.))) Он хоть и не платил, но и взаймы у бабы никаких КОНКРЕТНЫХ денег не брал, не наличных, не виртуальных, ни других ценностей ВААПЩЕ.))) В алиментах это понятие неуместно, когда бабки есть, тогда и платит, и не со всех доходов, а только с одного конкретного, все остальные никого не касаются.
Элина Морозова
При чем тут баба? Он ребенку должен.
Денис
Ребёнок несовершеннолетний, поэтому бабки получает и распоряжается ими именно мамаша.
Скиф Туран
Мой знакомый, платил алименты и после совершеннолетия, дочки, чтобы та, могла закончить вуз. Дочка выросла и заявила, ты платил маме, теперь плати мне. Вот такая забавная история. Бабам, после развода, часто, ребёнок нужен только чтобы, самой любимой, паразитировать за счёт бывшего. Поэтому мужики и бегают от алиментов, чтобы не содержать наглую тётю.
Яна
Дети не стихийное бедствие. Надо было предохраняться, чтобы не оказаться в такой ситуации.
Владимир Соколов
как можно предохраниться от бабской глупости?)))вчера всё было нормально ,а сегодня она посмотрела передачу и решила, что ей муж не нужен))она и без него прекрасно проживет))
Яна
Предохраняться от зачатия
Владимир Соколов
эт чего))не рожать бабе совсем?
Яна
На усмотрение двоих

Картина дня

наверх