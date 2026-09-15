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Неосторожное курение стало причиной пожара в пятиэтажке Барнаула

Неосторожное курение стало причиной пожара в пятиэтажке Барнаула

Площадь пожара составила около одного квадратного метра Днем 13 сентября в пятиэтажном жилом доме на улице Чудненко в Барнауле произошел пожар.

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