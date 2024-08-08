Политика как он...
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Политика как она есть

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Медведев назвал условие для завершения конфликта на Украине

Медведев назвал условие для завершения конфликта на Украине

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев рассказал, когда Москва завершит спецоперацию на Украине.

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Комментарии
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BV
Boris Voronin
Зачистить хохляндию и гейропу до Ла-Манша!!!
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9 час.
ВТ
Врам Тавризов
Сороки, дрозды и др трещат, а ребята воюют   Как они сделают, так и будет
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7 час.
алекс кузь
Коммент медведева жесткий и правильный. Нарышкина нужно отправить послом к англий убоюдкам. Совсем спит.
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6 час.

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