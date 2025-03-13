Голосовые связи: число дел об использовании ИИ в судах выросло на 40%

Число дел в российских судах, в которых фигурируют правонарушения с использованием искусственного интеллекта или его ошибки, выросло почти в полтора раза за последние четыре года, сообщили «Известиям» аналитики.
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