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Суть Событий

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Путин передал во временное управление "Ашан", "Лемана Про" и Nestle: владельцы пытаются "оценить ситуацию"

Путин передал во временное управление "Ашан", "Лемана Про" и Nestle: владельцы пытаются "оценить ситуацию"

Президент России Владимир Путин своим указом передал во временное управление активы швейцарского производителя продуктов питания Nestle, французского логистического оператора FM Logistic, а также сетей "Ашан" и "Лемана Про" (ранее Leroy Merlin).

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