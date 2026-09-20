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ИА Регнум

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Силы ПВО за сутки сбили восемь ракет «Фламинго» и 1951 дрон ВСУ

Силы ПВО за сутки сбили восемь ракет «Фламинго» и 1951 дрон ВСУ

Российские средства ПВО сбили четыре реактивных снаряда HIMARS, восемь ракет «Фламинго» и 1 951 беспилотник самолетного типа ВСУ.

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