Собор Орловских святых могут пополнить новые имена подвижников

Собор Орловских святых может пополниться тремя именами. Идёт работа над вопросом о включении в Собор преподобного Кукши Киево-Печерского, митрополита Филарета (Амфитеатрова), епископа Поликарпа (Радкевича).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии