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Собор Орловских святых могут пополнить новые имена подвижников

Собор Орловских святых могут пополнить новые имена подвижников

Собор Орловских святых может пополниться тремя именами. Идёт работа над вопросом о включении в Собор преподобного Кукши Киево-Печерского, митрополита Филарета (Амфитеатрова), епископа Поликарпа (Радкевича).

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