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Граф Спенсер описал домогательства Аль-Файеда к Диане — и вопросы возникли к ней самой

Граф Спенсер описал домогательства Аль-Файеда к Диане — и вопросы возникли к ней самой

Новые мемуары графа Чарльза Спенсера о сестре — принцессе Диане — снова привлекли внимание, и снова не к светлым воспоминаниям.

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