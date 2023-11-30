В зоне спецоперации погиб замкомандующего 14-м армейским корпусом Завадский

Генерал-майора ВС России Владимира Завадского больше нет в живыхКак стало известно "Новоросинформ", 28 ноября в зоне специальной военной операции погиб заместитель 14 армейского корпуса Владимир Завадский.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии