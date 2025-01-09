Asus приделала к 6,67-дюймовому изогнутому дисплею мощную СЖО ROG Ryuo IV SLC 360 ARGB Комп...

Asus приделала к 6,67-дюймовому изогнутому дисплею мощную СЖО ROG Ryuo IV SLC 360 ARGBКомпания Asus представила на выставке CES 2025 необслуживаемую систему жидкостного охлаждения ROG Ryuo IV SLC 360 ARGB типоразмера 360 мм.
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