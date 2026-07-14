Федоров продолжит работу вместе с Никитиным в ЦСКА

Трехкратный чемпион мира, трехкратный обладатель Кубка Стэнли, член Зала хоккейной славы и двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Федоров заявил, что продолжит работу вместе с действующим тренером ЦСКА Игорем Никитиным в сезоне-2026/27.
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