#Перевозинка после зимы больше напоминает помойку: лёд растаял, а грязь нет.;((( пер. Пушкина.
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#Перевозинка после зимы больше напоминает помойку: лёд растаял, а грязь нет.;((( пер. Пушкина.