Шрайер о раздутых бюджетах игр, первые обзоры Kingdom Come 2, ремейк The House of the Dead 2…Разработчики из MegaPixel Studio представили ремейк легендарного рельсового шутера The House of the Dead 2, обладатели ранней версии Kingdom Come: Deliverance II поделились первыми впечатлениями, известные инсайдеры рассказали о сроках выхода новых игр и портов, журналист Bloomberg Джейсон Шрайер изучил причины стремительного роста бюджетов игр, Sony основала новую студию в Лос-Анджелесе, детали сюжета невышедшей Deus Ex от Eidos-Montréal.