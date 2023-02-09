Применение УР-77 «Метеорит» под Белогоровкой

УР-77 «Метеорит» российских войск в зоне специальной военной операции. Российские военные применили самоходную реактивную установку разминирования УР-77 для поражения склада боеприпасов на опорном пункте украинских войск в районе Белогоровки.
УР-77 «Метеорит» российских войск в зоне специальной военной операции. Российские военные применили самоходную реактивную установку разминирования УР-77 для поражения склада боеприпасов на опорном пункте украинских войск в районе Белогоровки.
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