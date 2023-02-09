FiNE-NEWS

1 608 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • anatolii660 reznikov
    Срочно бабки были нужны видимо !Дому оказали взры...
  • Сергей Сергей
    Сын полковника - полковником а сын генерала -генералом😾Новый генеральный...
  • Россиянин
    Автор, я татарин родившийся и выросший среди башкир. Так вот, основная причина нелюбви башкир к татарам в том, что та...Чем же отличаются...

Применение УР-77 «Метеорит» под Белогоровкой

Применение УР-77 «Метеорит» под Белогоровкой

УР-77 «Метеорит» российских войск в зоне специальной военной операции.   Российские военные применили самоходную реактивную установку разминирования УР-77 для поражения склада боеприпасов на опорном пункте украинских войск в районе Белогоровки.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх