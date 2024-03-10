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Регион 29

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Завтра «Водник» сыграет против «Динамо» в первом полуфинальном матче

Встреча в рамках серии «плей-офф» Чемпионата России по хоккею с мячом пройдёт 11 марта в московском ледовом дворце «Крылатское» в 19:45Встреча в рамках серии «плей-офф» Чемпионата России по хоккею с мячом пройдёт 11 марта в московском ледовом дворце «Крылатское» в 19:45Болельщиков ожидает настоящий супер-матч.

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