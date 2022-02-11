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«Амур» расторг контракт с Пивцакиным

«Амур» объявил о расторжении контракта с защитником Никитой Пивцакиным по соглашению сторон.  30-летний игрок в этом сезоне КХЛ провел за хабаровский клуб 30 матчей и набрал 2 (1+1) очка при полезности «+1» и среднем времени на льду 17:09.

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