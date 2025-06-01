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Царьград

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Роспотребнадзор предупреждает: что делать, если ребёнок проглотил батарейку?

Роспотребнадзор предупреждает: что делать, если ребёнок проглотил батарейку?

Роспотребнадзор предупреждает о потенциальной опасности, связанной с проглатыванием детьми батареек. В случае происшествия необходимо незамедлительно обратиться к врачу и не кормить ребёнка.

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