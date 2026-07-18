Кого искали сотрудники ГАИ на дорогах Севастополя

Накануне вечером и минувшей ночью сотрудники Госавтоинспекции провели рейд «Мото».В условиях действующего в регионе запрета на поездки в ночное время суток на мотоциклах, инспекторы ДПС особое внимание уделяют именно двухколёсному транспорту.