Кого искали сотрудники ГАИ на дорогах Севастополя

Накануне вечером и минувшей ночью сотрудники Госавтоинспекции провели рейд «Мото».В условиях действующего в регионе запрета на поездки в ночное время суток на мотоциклах, инспекторы ДПС особое внимание уделяют именно двухколёсному транспорту.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)