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Вести Севастополь

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Кого искали сотрудники ГАИ на дорогах Севастополя

Кого искали сотрудники ГАИ на дорогах Севастополя

Накануне вечером и минувшей ночью сотрудники Госавтоинспекции провели рейд «Мото».В условиях действующего в регионе запрета на поездки в ночное время суток на мотоциклах, инспекторы ДПС особое внимание уделяют именно двухколёсному транспорту.

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