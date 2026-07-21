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Как разорвать ядерное кольцо стран НАТО вокруг России

Как разорвать ядерное кольцо стран НАТО вокруг России

НАТО приближает ядерное оружие к границам России. Страны альянса приняли и готовятся принять ряд законов ряд соответствующих законов Изображение: ВЗГЛЯД Литва и Латвия объявили о намерении разместить у себя силы «ядерного сдерживания».

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