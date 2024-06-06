МИД Франции пригрозил дипломатам РФ ответом после слов об инструкторах

МИД Франции будет реагировать на заявления российских дипломатов о том, что французские инструкторы будут законной целью военных РФ при отправке на Украину, заявил представитель внешнеполитического ведомства Франции Кристоф Лемуан.
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