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МИД Франции пригрозил дипломатам РФ ответом после слов об инструкторах

МИД Франции будет реагировать на заявления российских дипломатов о том, что французские инструкторы будут законной целью военных РФ при отправке на Украину, заявил представитель внешнеполитического ведомства Франции Кристоф Лемуан.

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