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Россия усилит удары по объектам украинского ВПК после угроз Зеленского

Россия усилит удары по объектам украинского ВПК после угроз Зеленского

В Минобороны РФ услышали заявление Владимира Зеленского, что в ответ на удары по объектам украинского военно-промышленного комплекса и используемой в интересах Вооружённых сил Украины (ВСУ) инфраструктуры киевский режим усилит атаки по российским нефтеперерабатывающим заводам.

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