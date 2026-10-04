Россия усилит удары по объектам украинского ВПК после угроз Зеленского

В Минобороны РФ услышали заявление Владимира Зеленского, что в ответ на удары по объектам украинского военно-промышленного комплекса и используемой в интересах Вооружённых сил Украины (ВСУ) инфраструктуры киевский режим усилит атаки по российским нефтеперерабатывающим заводам.
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